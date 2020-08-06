Стареющие Ромео: бывшая жена Меладзе высмеяла мужчин, выбирающих молодых любовниц

Первая жена Валерия Меладзе, Ирина Малухина, в личном аккаунте в Instagram затронула весьма острую тему отношений между мужчиной и женщиной — разновозрастные связи. Причем бывшая от души прошлась именно по сильной половине таких пар. Она считает, что те, кто стремится выбрать себе в спутницы девушку помоложе, — стареющие Ромео с синдромами Дориана Грея, Питера Пена, Дон Жуана и Казановы.

«Ему, как правило, 45+ и он в агрессивной форме пережил (а вернее, не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективой самого себя», — рисует среднестатистический типаж Ирина. И подчеркивает: «Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе что «не барахло» и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости».

Малухина уверена, что те, кто гонится за молодыми любовницами, отрицают женщин-ровесниц, поскольку не могут принять в себе возраст и приближающуюся старость. Поэтому и сам старается омолодиться: начищен-напомажен, одет по последней моде, обожает красный цвет (машины, кроссовки, бейсболки).

«В соотношении «форма/содержание» его интересует строго форма. И если вы заикнетесь что-то про душу, то он ни разу не про это. Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза», — резюмирует бывшая Меладзе.

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Первая жена Меладзе также заметила, что такой тип мужчин нелегко распознать: они прекрасно умеют пустить пыль в глаза. И можно потратить немало сил, времени и нервов рядом с таким человеком, который, в понимании Малухиной, является деструктивным.

Кстати, с Валерием Меладзе Ирина рассталась спустя 23 года брака, родив от него четверых детей. Причина: он ушел к молодой солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Сейчас артист, которому 55 лет, живет с 41-летней певицей, и 14-летняя разница в возрасте для них не является проблемой.