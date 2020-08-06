«В честь дочи»: Лазарев показал новую татуировку, которую посвятил наследнице

Популярный певец Сергей Лазарев в свои 37 лет воспитывает двух наследников. Сын Никита появился у него на свет в 2014 году, дочери Анне скоро исполнится два годика. Причем о появлении детей поклонники в обоих случаях узнавали спустя несколько лет после их рождения: артист тщательно скрывал семью от посторонних.

Счастливый родитель завел традицию увековечивать имена детей на своем теле. Буква N появилась на шее певца, с левой стороны, в феврале 2017 года. А сейчас Лазарев похвастался еще одной татуировкой – на руке:

«Новое тату в честь дочи…» — подписал селфи Лазарев.

Буква А украсила левое запястье звезды. Поклонникам идея понравилась, и они поспешили поздравить кумира.

«Какое красивое тату», «Тату-огонь, как и вы», «Очень крутое тату», «Так воооот оно какое! Вауууу. Оно невероятно смотрится вблизи!», «На конец-то дождалась татуировку, а так долго ждала этого», — написали в комментариях.

Кстати, о намерении набить тату в честь дочки Лазарев заявлял еще в конце прошлого года. И вот, наконец, реализовал задуманное.