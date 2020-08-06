Евгений Папунаишвили объяснил, зачем отключает телефон на пять часов в сутки

Евгений Папунаишвили рассказал в своем Instagram о новом жизненном периоде. Причем, впервые он не связан с танцами. Хореограф увлекся психологией. На первом этапе он начал прорабатывать свои страхи, обиды, переживания, тревоги.

«Пять часов погружения, когда отключен телефон, и только ты вместе с человеком, которому доверяешь, и который знает, как мне это проработать. Вчерашний день отмечу в календаре, как начало нового этапа в жизни. Это всего лишь начало долгого пути, моего пути, и я готов и буду вкладывать в это свои силы!» — написал Папунаишвили в своем микроблоге.

Также танцор признался, что впервые за 38 лет осознал многие события своей жизни.

«Я наконец-то вышел на старт. Финиша, я думаю, нет, либо он очень далеко, но дистанция мне видится увлекательная», — резюмировал Евгений.

Возможно, теперь в инстаграме Папунаишвили будут не только танцы. К слову, недавно хореограф станцевал и со своей двухлетней дочерью Софией. Ролик обещал показать на ее совершеннолетие или свадьбу. Мамой девочки является итальянская танцовщица Салима Бижабер, на которой Папунаишвили женился в 2016 году.