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«Очень страшно»: Светлана Бондарчук показала, как проводит время с будущим мужем

Телеведущая и бизнесмен отдыхают в парке аттракционов.

«Очень страшно»: Светлана Бондарчук показала, как проводит время с будущим мужем
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa

В преддверии свадьбы Светлана Бондарчук и ее избранник Сергей Харченко решили пощекотать себе нервы. Они весело провели время в парке аттракционов, а эмоциональным видео бизнесвумен поделилась со своими подписчиками.

«Очень весело, но очень страшно», — подписала ролик Бондарчук.

Многие пользователи Cети тут же отметили, что не решились бы на такое испытание и похвалили будущих супругов за смелость.

О предстоящем бракосочетании Бондарчук и Харченко стало известно несколько дней назад. Пара решила связать себя семейными узами 15 августа. Будущий муж Бондарчук является директором дизайнерского агентства. С известным режиссером Федором Бондарчуком телеведущая развелась в 2016 году, после 25 лет брака.

Тэги

активный отдыхаттракционызвездные парызвездный отдыхСвадьбаСветлана БондарчукСергей Харченко