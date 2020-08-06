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«Влюбилась»: невестка Орбакайте призналась, что без ума от Сочи

Жена Никиты Преснякова впервые отдыхает на отечественном черноморском курорте.

«Влюбилась»: невестка Орбакайте призналась, что без ума от Сочи
Алена Краснова. Фото: instagram.com/p/B7vsnbnDOzY

Этим летом многие звезды, чтобы не остаться без отпуска совсем, решили провести его на отечественных курортах. Многие селебрити с семьями были замечены в Сочи и Адлере, В Крыму и на Алтае. Среди отдыхающих на Черном море Краснодарского края отметилась и невестка Орбакайте Алена Краснова. Правда, модель улетела в теплые края без мужа Никиты Преснякова.

Девушка призналась, что в Сочи отдыхает впервые в жизни. И после недели отпуска она с удивлением поняла, что ей здесь нравится:

«Влюбилась в этот город с первого дня прибывания. Природа завораживает, чистейшее море, горы, развитая инфраструктура, даже наличие нереального количества людей не выбивает меня из атмосферы» — написала модель.

Красавица не только нежилась на солнышке, но и работала – на сочинской природе у нее прошли съемки, фотографиями с которых девушка щедро делится со своими поклонниками в Instagram.

Алена Краснова. Фото: instagram.com/p/B7vsnbnDOzY
Алена Краснова. Фото: instagram.com/p/B7vsnbnDOzY

А вот другая модель – Оксана Самойлова со всей своей многодетной семьей предпочла отдых за рубежом. Накануне звездное семейство во главе с Джиганом обосновалось на турецком побережье средиземного моря.

Тэги

Алена Красновазвездный отдыхКраснова новостиНикита Пресняков и Алена Красноваотдых в СочиотпускСочи