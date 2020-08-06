«Нереальный образ»: Бузова предстала на съемках с эффектным «конским хвостом» из африканских косичек

Ольга Бузова снялась в новом музыкальном клипе, сменив в нем несколько образов. Пожалуй, самым запоминающимся оказался style в духе конца 90-х, в котором звезда примерила шортики варенки со шнуровкой, блестящий лиф и куртку на заклепках с принтом в виде разноцветных надписей.

В качестве аксессуаров ведущая «Дома-2» выбрала серьги в виде знака «доллар» и серебристую косынку на шее. Внимание привлекала и новая прическа артистки в виде высокого «конского хвоста», собранного на макушке. Однако вместо распущенных локонов в нем были многочисленные африканские косички.