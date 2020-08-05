«Надеюсь нас пустят обратно»: Джиган и Самойлова предпочли отечественным курортам заграницу

Рэпер и модель вместе с детьми и родственниками улетели на Средиземное море.

С 1 августа Россия открыла авиасообщение с Турцией. И многие жители страны предпочли отдых на побережье Средиземного моря, в то время как большинство земляков проводит отпуск на отечественных курортах. В числе устремившихся на заграничные пляжи – семья Джигана и Оксаны Самойловой. Многодетная мать сообщила своим поклонникам – они, наконец, прибыли в страну мечты.

«Мы прилетели! Причем таким составом как никогда: максимально всей семьей, с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей, — перечислила компанию Самойлова. И отметила: «Надеюсь, нас пустят обратно».

Для малыша Давида, долгожданного сына Джигана и Самойловой, этот отпуск стал первым в жизни. Не считая Майами, где кроха появился на свет в феврале.

Жена рэпера подробно показала в stories, как ее семья добиралась до места назначения. Большой компанией, с одной пересадкой, туристы, наконец, оказались на турецкой земле. Впереди их ждет долгожданный отдых.