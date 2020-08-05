Летние мотивы: невестка Орбакайте подчеркнула бронзовый загар топом с открытыми плечами в стиле наив

Возлюбленная солиста группы Multiverse поделилась в Stories свежим кадром, позировав в гримерной. 23-летняя Алена Краснова провела июльский отпуск в Сочи. А на время «карантинных» каникул модель вместе с мужем Никитой Пресняковым обосновалась на бывшей даче Аллы Борисовны в Малых Бережках. Невестка Кристины Орбакайте, как и ее избранник, в детстве часто отдыхала на Истре. В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» старший внук Пугачевой дал понять, что дом его жены находится совсем близко к их семейному особняку. Будущие супруги жили всего в пятистах метрах друг от друга.

За время отдыха в Краснодарском крае возлюбленная Никиты Преснякова успела несколько раз побывать на местных пляжах и поплавать в Черном море. Отправившись на студийную фотосессию, Алена предстала в гримерной в белом топе с открытыми плечами в стиле наив, подчеркнув свой бронзовый загар. Невестка Кристины Орбакайте дала понять, что эта импровизированная съемка была посвящена ретро тематике.

В одном из интервью возлюбленная музыканта призналась, что считает своего мужа главным добытчиком в семье. Никита Пресняков дает супруге деньги не только на домашние расходы, певец сам оплачивает все счета и квитанции, но и выделяет Алене определенную сумму на маленькие девичьи радости, например, поход в салон красоты или маникюр.