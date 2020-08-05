Видеокадры с Ефремовым из зала суда: актер переписывается с кем-то по телефону
Видео
«Мода 60-х возвращается!»: стилист назвал пляжные тренды лета-2020
Видео

Вакки нагулялся: «танцующий миллионер» собирается сыграть свадьбу

Накануне 53-летия Джанлука сделал предложение своей девушке.

Вакки нагулялся: «танцующий миллионер» собирается сыграть свадьбу
Джанлука Вакки. Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Похоже, что на одного свободного мужчину скоро станет меньше. Популярный холостяк, известный как «танцующий миллионер», сделал предложение своей подруге. В своем инстаграме Джанлукка Вакки опубликовал соответствующее видео. Только сопроводил видео комментарием в своем стиле.

«Мы репетируем», — написал итальянский бизнесмен.

Поклонники эпатажного мужчины все-таки надеются, что свадьба состоится. Ведь пара скоро станет родителями.

Модель Шерон Фонсека, которая носит ребенка Вакки, никак не отреагировала на данный поступок. Хотя пара встречается уже три года и в мае 2020-го объявила о скором рождении ребенка. К слову, для «танцующего миллионера», эти отношения стали рекордными. До этого Вакки не встречался ни с кем более года. Шерон младше Джалуки на 28 лет. 5 августа Вакки отметил свое 53-летие.

Тэги

"танцующий миллионер"Джанлука ВаккиНовости google