Вакки нагулялся: «танцующий миллионер» собирается сыграть свадьбу

Похоже, что на одного свободного мужчину скоро станет меньше. Популярный холостяк, известный как «танцующий миллионер», сделал предложение своей подруге. В своем инстаграме Джанлукка Вакки опубликовал соответствующее видео. Только сопроводил видео комментарием в своем стиле.

«Мы репетируем», — написал итальянский бизнесмен.

Поклонники эпатажного мужчины все-таки надеются, что свадьба состоится. Ведь пара скоро станет родителями.

Модель Шерон Фонсека, которая носит ребенка Вакки, никак не отреагировала на данный поступок. Хотя пара встречается уже три года и в мае 2020-го объявила о скором рождении ребенка. К слову, для «танцующего миллионера», эти отношения стали рекордными. До этого Вакки не встречался ни с кем более года. Шерон младше Джалуки на 28 лет. 5 августа Вакки отметил свое 53-летие.