Секреты «Галустяночки»: Михаил Галустян высмеял бьюти-блогеров

В образе блондинки он дал совет по борьбе с морщинами.

Михаил Галустян снова трансформировался в свою «Галустяночку» и высмеял бьюти-блогеров. На этот раз блондинка с пятым размером груди дала совет, как бороться с морщинами.

Шоумен регулярно ведет юмористическую рубрику о красоте, на этот раз он добрался до проблемы, которая волнует всех женщин.

«Галустяночка снова раскрывает все секреты красоты», — подписал короткий фельетон артист.

Видеоролик длится не более минуты и стоит сразу предупредить, совет, полученный от юмориста, опасен для здоровья, если принимать его по прямому назначению. Поэтому остается только оценить юмор и улыбнуться, сообщает 5-tv.ru.

«Берем 5 литров воды и выпиваем», — делится лайфхаком Галустяночка. – Все. На утро у вас ни одной морщинки!»

Подписчики юмориста оценили новую работу, отпустив массу шуток в адрес современных гуру красоты из соцсетей.

«Спасибо за позитив и поднятие настроения на 100%», «В конце убил!», «Как всегда на высоте!!!» — написали фолловеры шоумена.

Ранее стало известно, во сколько Михаилу Галустяну обходится обучение детей в гимназии имени Евгения Примакова. Годовой курс образования в частной школе стоит 700 тысяч рублей. Здесь же учатся дети Ксении Бородиной, Анны Банщиковой и Гарика Мартиросяна, пишет сайт Актуальные новости.