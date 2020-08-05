«Собрала в одном образе все главные тренды»: Глюк’oZa в джинсах стиля пэчворк отправилась на прогулку

34-летняя Наталья Чистякова-Ионова не скрывает: она тщательно следит за своим имиджем. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев признался, что считает Глюк’oZу одной из самых эффектных молодых женщин, обладающих прекрасными внешними данными. Искусствовед уточнил, что с начала своей певческой карьеры, поп-дива из девочки-сорванца превратилась в утонченную даму. Об этом свидетельствуют и ее наряды для ковровых дорожек. В повседневной жизни певица отдает предпочтение комфортной одежде, но даже здесь она не забывает о трендах. В базовом гардеробе артистки присутствуют исключительно актуальные вещи.

Так, на прогулку Глюк’oZa отправилась в модных джинсах в стиле пэчворк, умело подчеркнув длину ног. Дневной аутфит поп-дивы дополнила белая приталенная блуза с рукавами-буфами. В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова подметила, что Глюк’oZе в одном образе удалось совместить все главные тренды. Наталья Чистякова-Ионова не прогадала с выбором летнего лука, уделив особое внимание аксессуарам, в частности сумочке-«клатч» и босоножкам.

«Надо отдать должное Наташе, она собрала в одном образе все главные тренды! Наша героиня появилась на прогулке в джинсах в стиле пэчворк, безусловно актуального кроя и длины. К тому же, певица примерила ультрамодную блузу с рукавами-буфами. Таким образом, девушке удалось составить самый модный лук. К месту и сумочка геометрической формы, лаконичные босоножки. Эти аксессуары идеально подходят к аутфиту. В целом весь образ получился гармоничным и современным. При этом хочется добавить, что благодаря точеной фигуре певица может позволить себе наряд такого фасона. Выглядит Наташа восхитительно! Никаких нареканий у меня нет», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.