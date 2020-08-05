Рыба и креветки: Нетребко в горчичном комбинезоне пообедала с мужем в итальянском ресторане

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Ей очень не хватало сцены и поездок во время карантина. Теперь артистка наверстывает упущенное время. Она успела отдохнуть с семьей в Турции, где накупалась и позагорала. А последний месяц певица колесит по Италии, где дает концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. В это время за ее сыном Тьяго приглядывает ее сестра Наталья. На днях супруги приехали в Рим. Девушка была удивлена тому, как сильно опустели улицы столицы.

Нетребко побывала на главной площади города с фонтаном. Когда стала снимать сторис, то ее муж наигранно улыбнулся. Его смутили съемки жены. Заметив это, оперная дива рассмеялась и обняла своего возлюбленного. Она все же рассказала, что людей очень мало, а монетки в воду уже никто не бросает. «Площадь Испании никогда не была так пуста», — подчеркнула звезда. После прогулки они зашли в ресторан, где устроили себе день морепродуктов.

Повар приготовил рыбу и королевские креветки, которые предложил есть с пастой. Все было красиво подано на блюде с фольгой. Анна даже получила комплимент. К слову, на этот раз она предстала в горчичном комбинезоне. Легкий наряд позволил ей показать загорелые ноги. Оперная дива сделала модную прическу «рожки». Муж и жена с удовольствием поели предложенные блюда.

Напомним, что ранее путешествую по воде до Капри, влюбленные также пообедали в бухте. Тогда звезда тоже позволила себе морепродукты. Нетребко следит за фигурой, но не стремится быть стройной. За время карантина она поправилась, но нисколько не расстроилась по этому поводу.