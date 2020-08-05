Светлана Пермякова впервые за долгое время показала свою восьмилетнюю дочку

Светлана Пермякова в этом году отпраздновала 48-летие. Поклонники поражаются тому, как молодо выглядит актриса. Она прославилась в свое время благодаря роли в сериале «Интерны». Теперь женщина снимается в других проектах. Она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными платьями. В последнее время артистка редко публикует фото, так как уехала отдыхать в родные края — Пермскую область, в деревню возле реки Сылва.

Обычно Пермякова не рассказывает о личной жизни. Она была замужем за арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым, но они прожили в браке только месяц. В 2008 году у нее завязались романтические отношения с 21-летним помощником Максимом Скрябиным, которые постепенно стали семейными. Теперь у пары подрастает дочка Варвара. Девочке недавно исполнилось восемь лет.

Однако на отдыхе Светлана все же запечатлела подросшую дочку. Она поделилась трогательным фото с наследницей. В кадре девочка сидит у окна в доме с маленьким котенком. Варвара заметно подросла. Она предстала в футболке и шортах.

«Мои котята!» — написала актриса.

Поклонники поразились тому, как подросла наследница звезды. Многие одарили кроху комплиментами. «Странное оно время… Я старею, а кто-то растет и превращается в красоту… так правильно», «Очень похожа на папу! Как подросла Варя!», «Красотка маленькая», «Улыбка мамина!», «Какая Варя красотка… Света, держись! Варя — огонь!», «Какая хорошая девчушка, а ножки какие длинные», — прокомментировали пост подписчики.