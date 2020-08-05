«Никогда не пишет, что любит»: Чумакова заподозрили в охлаждении чувств к Ковальчук

В соцсети артиста обвинили в равнодушии и отсутствии страсти в глазах при взгляде на любимую.

Пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук создала семью в 2013 году. Но встречаться звезды начали за 6 лет до свадьбы. Почт три года назад у них появилась дочурка Амели, которую родители не торопятся показывать публике.

Как и у любой знаменитости, у Чумакова множество хейтеров и троллей, которые обитают на его страничке в Instagram. Певец долго молчал, но, наконец, не выдержал — он дал жесткие исчерпывающие ответы на те вопросы, которыми регулярно достают его и его жену под фотографиями.

Главный вопрос, который волнует большинство «доброжелателей», конечно же, связан с дочкой. Почему мама с папой не показывают девочку в соцсетях, Чумаков ответил вполне ожидаемо: такую просьбу он считает бестактной. На обвинение в том, что он разлюбил жену, потому что не смотрит на нее с любовью, артист заметил:

«Мне всегда казалось, что любить надо сердцем, а не зрачками. Проявлять любовь в поступках, а не на камеру», — подчеркнул Чумаков.

А на упреки в том, что Чумаков почему-то в Instagram «никогда не пишет, что любит», он признался: «Предпочитаю ночью вместо тысячи постов, просто шепнуть «Я тебя люблю» на ушко своей жене.