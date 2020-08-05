Кейт Миддлтон в белоснежном платье миди и кожаных лодочках появилась на публике

Кейт Миддлтон пережила карантин вместе с принцем Уильямом в Норфолте. Супругам пришлось самим заниматься с детьми, так как малышей перевели на онлайн-обучение. Герцогиня Кембриджская с радостью заботится о семилетнем принце Джордже, пятилетней принцессе Шарлотте и двухлетнем принце Луи. Младший ребенок еще не хочет в школу, но быстро растет и требует много внимания. При этом жена принца Уильяма также успевала устраивать онлайн-встречи и участвовать в благотворительных акциях.

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После карантина Миддлтон успела несколько раз выйти в свет. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Фэйкенхем, где отметилась в джинсах скинни, что бывает редко. А на утреннем шоу BBC девушка предстала с новым цветом волос и в платье в горох. Супруга принца Уильяма вновь стала любимицей англичан после того, как Меган Маркл уехала из страны и теперь живет в США. 4 августа Кэтрин вновь появилась на публике. На этот раз посетила мероприятие Baby Basics UK в Шеффилде и помогла распаковать вещи для малоимущих семей.

Жена принца выглядела элегантно в приталенном белоснежном платье из шифона на пуговицах от Suzannah стоимостью 180 тысяч рублей. Образ она дополнила туфлями-лодочками из змеиной кожи Tabitha Simmons стоимостью 50 тысяч рублей. Впервые Миддлтон надела защитную маску. Она выбрала необычную маску Amaia с цветочным принтом, которая стоит 15 фунтов стерлингов ( 1500 рублей).

38-летняя герцогиня призналась, что семьи, которые оказались в неутешительном положении из-за пандемии, заставляют ее плакать.