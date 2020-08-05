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«Вот это пресс!»: Бузова устроила танцы в купальнике с бусинами, обнажив эффектный пирсинг

Звезда «Дома-2» регулярно занимается хореографией.

«Вот это пресс!»: Бузова устроила танцы в купальнике с бусинами, обнажив эффектный пирсинг
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

34-летняя Ольга Бузова в юности пробовала свои силы в модельном бизнесе. Для того, чтобы красиво ходить по подиуму и позировать перед объективами фотокамер, девушке всерьез пришлось заняться хореографией.

То, что с танцами у звезды «Дома-2» все в порядке, можно понять и по ее гастрольной деятельности. Девушка на сцене всегда не только поет, но и участвует в хореографических номерах. Да и личные блоги как ее, так и парня артистки, Давида Манукяна, всегда наполняются видео с фирменной хореографией Ольги.

Один из таких кадров фанаты телеведущей даже используют для того, чтобы быстрее и легче проснуться утром. На нем девушка зажигает в черном купальнике на завязках, полностью расшитом крупными бусинами. Пляжный наряд не смог скрыть стройного живота и эффектного пирсинга певицы.

«Вот это пресс!», «Фигура у Оленьки на зависть», «Все, теперь я максимально бодр и весел после такого видео», «Невероятно красивая, самая-самая», — отреагировали фолловеры на танцы Бузовой в купальнике.

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