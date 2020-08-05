«Султан бы мимо не прошел»: звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу блеснула в мини-бикини на отдыхе

39-летняя звезда турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу, сыгравшая наложницу султана Сулеймана Махидевран, по-прежнему в отличной форме. Ее стройности могут позавидовать даже юные девы. Просто удивительно, как по прошествии шести лет с момента окончания ее работы над фильмом она ни капли не изменилась.

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Во всей красе турецкая актриса предстала в личном блоге, опубликовав чарующее видео в черном бикини. Нур медленно двигается в воде, благодаря чему можно легко рассмотреть стройность ее форм.

«Султан бы мимо такой не прошел», «Обворожительная», «Нур, как девочка», «Наша Махидевран с годами только краше», — прокомментировали видео фолловеры.

Отметим, что в феврале 2018 года звезда сериала стала матерью девочки по имени Элиса. Родила ее актриса от второго и третьего мужа одновременно — бизнесмена Левента Везироглу. В начале 2015 года она с ним разошлась, но через несколько месяцев опять вернулась к возлюбленному. Первым супругом актрисы был банкир Мурат Айсан.