«Мечты сбываются, не тазик, а зверь»: Алексей Макаров купил себе новую машину

Известный актер рассказал, что в ближайшее время сделает, чтобы усовершенствовать свой автомобиль.

Актер Алексей Макаров в Instagram похвастался своим новым автомобилем из семейства «Лада». Судя по всему, именно на этой машине актера можно будет увидеть на улицах российских городов.

«Нулевую взял. Мечты сбываются, не тазик, а зверь. Стекла затонирую в мясо, замучу полный обвес по периметру, заниженную подвеску, глушак-пердулину, ксенон на морду, кенгурятник, 17-е диски-литье, сабвуфер на 300 ватт в хаборятник, антикрыло, чехлы из каракуля, корону-вонючку на торпеду, заглушку для ремня безопасности, четки на зеркало и заживу, наконец, по-человечески». Алексей Макаров

«Спойлер на пороги. Про пороги, пожалуйста, не забудьте», «Новый русский. Какой вы классный актер», «Настоящий чувак на районе», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Алексей Макаров — сын актрисы Любови Полищук, которая, к сожалению, уже ушла из жизни. За его плечами несколько неудачных браков. В последние годы о личной жизни актера крайне мало информации. У Макарова есть дочь от гражданского брака с актрисой Викторией Богатыревой. Варе в этом году исполнилось десять лет.