Федорова в белоснежной тунике с рукавами-буфами обнажила стройные щиколотки на яхте

42-летняя Оксана Федорова прекрасно знает, что обладает отличной фигурой и привлекательной внешностью.

Вот и на отдыхе в Сочи, куда она отправилась вместе с мужем Андреем Бородиным и наследниками Лизой и Федором, мисс Вселенная блистала в пляжных нарядах, вызывая восторг у окружающих. Звезда в отпуске полетала на воздушном шаре, осмотрела местные природные красоты и покаталась на белоснежной яхте. На водных прогулках Оксана успела засветиться в кофейном блестящем комбинезоне и длинной тунике с рукавами-буфами.

Свои длинные ноги с акцентом на щиколотках Федорова искусно показала, позволив морскому ветру приподнять подол длинного наряда.

«Для меня море значит нечто больше, чем просто стихия, которая дарит ощущение радости и незабываемого блаженства. Море, как душа человека, оно любит, волнуется, иногда штормит. Оно просто есть и уже этим вызывает массу чувств, переживаемых человеком», — поделилась впечатлениями от морской прогулки королева красоты.

Стильный снимок произвел сильное впечатление на фолловеров звезды, среди которых оказалась и жена Стаса Костюшкина, Юлия Клокова. Телеведущая и акробатка выразила свой восторг, поставив обнародованному в Instagram фото «лайк».