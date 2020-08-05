«Кошечка приготовилась к броску»: поклонники отреагировали на снимок Туктамышевой на льду

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева порадовала фанатов в Instagram архивным кадром. На фотографии она запечатлена на льду в соблазнительном топе и юбочке.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при все-таки будет. Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?» Елизавета Туктамышева

«Кошечка приготовилась к броску», «Будем снова рады видеть вас на льду», «Лизочка, ты главное прыгай. Остальное не так важно», «Верим в лучшее. Очень соскучились по всем фигуристкам», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что этапы Гран-при по фигурному катанию в этом году пройдут с определенными ограничениями. В них смогут принять участие далеко не все фигуристки. Будут, в частности, действовать определенные санитарные правила, только при соблюдении которых можно будет попасть на соревнования.