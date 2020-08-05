Не только штрафы: Анастасия Волочкова похвасталась оригинальным подарком

Анастасия Волочкова никогда не скрывала свою страсть к банным процедурам. Теперь ко всему прочему у нее появилась новая ледяная купель, да не обычная, а именная. Инициалы балерины — А.В. — расположены по центру сосуда. Правда, кто именно обрадовал Волочкову — неизвестно. Она лишь отметила, что это «один добрый человек».

«Еще возникла идея… Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — подписала Волочкова новые фотографии.

Штрафов у Волочковой достаточно. Недавно она угодила в новый скандал. За посещение монастыря в Нижегородской области балерину наказали. Нарушение режима карантина обошлось ей в 20 тысяч рублей. Анастасия не согласилась с таким положением дел и пошла в суд. Разбирательство состоялось 3 августа. По его итогам балерину признали виновной в административном правонарушении. За нарушение режима карантина она должна заплатить 40 тысяч рублей.