Мамина русалочка: Орбакайте запечатлела восьмилетнюю внучку Пугачевой в бассейне

Еще на «карантинных» каникулах 49-летняя Кристина Орбакайте жаловалась поклонникам на то, что ей не удается выспаться по утрам. Ведь певице из-за дистанционного обучения Клавдии приходилось готовить ранние завтраки. Внучка Аллы Пугачевой окончила второй класс. По словам певицы, для того, чтобы хоть как-то разгрузить себе утро, она стала заваривать для дочери гречку заранее еще вечером. Таким образом, крупа сохраняет все полезные витамины. Артистка дала понять, что время от времени кулинарными шедеврами их с Клавдией балует ее муж бизнесмен Михаил Земцов. Зять Примадонны отечественной эстрады виртуозно запекает цыпленка табака с картофелем.

На личной страничке в Instagram Орбакайте поделилась свежим видеороликом с поклонниками, запечатлев в кадре восьмилетнюю Клаву. Внучка Аллы Пугачевой в купальнике поплавала в бассейне.

«Лето, вода, девочка», — отметила певица.

В одном из интервью Кристина призналась, что их с Михаилом дочка по характеру как две капли воды похожа на именитую бабушку. Клавдия учит испанский язык и увлекается балетом. По словам певицы, у нее с дочерью есть особая договоренность, когда между ними возникает спор, они расходятся по своим комнатам для того, чтобы избежать возможной ссоры. Благодаря этому, как говорит артистка, в их доме царит мир и покой.