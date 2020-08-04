Не цвет неба: Билан раскрыл свой любимый оттенок

Дима Билан порадовал поклонников очередным снимком в Instagram. На этот раз музыкант спросил у своих подписчиков о том, какой цвет им нравится. При этом вопрос был опубликован под фотографией артиста в комнате зеленых оттенков. А он сам был в спортивном костюме того же цвета.

«Приятные цвета. Зеленый тебе к лицу. Оливка?», — написали пользователи под снимком.

Некоторые предположили, что Билан опубликовал фото из своей новой квартиры.

Накануне стало известно, что музыкант вошел в тройку самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса. За год певец заработал 6,8 миллиона долларов, пропустив вперед Егора Крида и Сергея Шнурова. Последний, кстати, второй раз подряд становится самым богатым артистом России.