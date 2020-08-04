По стопам Волочковой: Евгений Петросян показал свою растяжку

Евгений Петросян поддерживает форму разными способами, в том числе и при помощи растяжки. Юморист опубликовал в своем микроблоге видео из массажного салона. Судя по всему, 74-летний артист готовится сесть на шпагат и, как минимум, удивить молодую супругу.

«Можете заснять и не надо корректировать», — говорит Петросян в процессе манипуляций со специальной конструкцией.

Занятиям спортом Петросян посвящает достаточно времени. Различные упражнения он выполняет обязательно под присмотром специалистов и не менее полутора часов. Все это делается и для того, чтобы соответствовать молодой супруге, ну и для здоровья, конечно. Молодоженом, после 33-х лет совместной жизни с Еленой Степаненко, Петросян стал не так давно. Новая пассия Татьяна Брухунова младше юмориста на 43 года.