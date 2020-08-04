Прогулки по Москве: Алексей Ягудин показал, как отдыхает с семьей

Алексей Ягудин показал своим подписчикам, как проводит время с семьей. На этот раз фигурист решил погулять с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками в парке «Зарядье». По словам спортсмена, это было прекрасно.

«Достойные люди, прекрасная семья! Удачи и здоровья вам», — написали подписчики под фото.

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Фигуристы в браке с 2016 года и сейчас воспитывают двух дочерей – Елизавету и Мишель. А совсем недавно певица Саша Савельева вспомнила и рассказала об их ярком романе. Молодые люди познакомились на проекте «Ледниковый период» еще в 2007 году. Но после нескольких месяцев расстались.