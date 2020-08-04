Чудеса да и только: Гном Гномыч подрос за лето

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр порадовал своих подписчиков новым зажигательным видео. На кадрах наследник прославленного фигуриста танцует под динамичную песню в исполнении Natana, а подпись гласит, что мальчик вырос за лето на пять сантиметров.

«Какой очаровательный, самодостаточный! Повзрослевший красавчик! Будь просто счастлив!» — написали пользователи Сети под роликом.

В этом году Гном Гномычу исполнилось семь лет. И он уже вовсю покоряет не только лед, но и социальные сети. Недавно Плющенко-младший завел секретный аккаунт в TikTok. По словам звездных родителей, они к этому никакого отношения не имеют. Весь контент Александр будет публиковать самостоятельно. Посвящен он будет друзьям и, конечно же, тренировкам.