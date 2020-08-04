Редкий выход в свет: Брухунова в платье-рубашке оверсайз сходила в ресторан с Петросяном

Татьяна Брухунова недавно призналась, что ее узнают на улице. К такой славе девушка не привыкла. Напомним, что она является помощницей Евгения Петросяна. Когда юморист развелся с Еленой Степаненко, то вскоре появились слухи о его романе с Брухуновой. По данным СМИ, в декабре 2019 года они расписались и теперь являются мужем и женой. При этом Татьяна предпочитает не публиковать фото с возлюбленным, но сопровождает его на важных мероприятиях.

Так, 4 августа Петросян после массажа и растяжки отправился в ресторан со своей помощницей. Брухунова, которая следит за модными тенденциями и продумывает каждый свой образ до мелочей, выбрала по такому случаю белое платье-рубашку оверсайз в клетку и удобные мюли без каблука. Завершили образ солнцезащитные очки и сумка-«пельмешек» бежевого цвета, которая в тренде этим летом. Влюбленные посетили ресторан на побережье, где отведали кастрюлю магаданских креветок и выпили по соку с маракуйей и кумкватом.

Поклонники восхитились лаконичным образом Татьяны. Многие одарили ее комплиментами. «Вот оно, чувство гармонии! Как чудесно вписался рисунок платья в фон заднего плана! Гармония цвета и линий!», «Мило и легко», «Как всегда неотразима!», «Танюша обояшка!», «Очень просто и мило, но простота не дешевая», — прокомментировали пост подписчики.

А Петросян в свою очередь облачился в полосатое поло. «После удаленушки и диванушки хочется погулянушки! До чего же вкусно: спирт с апельсином!» — написал он.