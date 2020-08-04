«Я ни капли не жалею»: звезда сериала «Универ» рассказала, почему поставила грудные импланты

Актриса Анна Хилькевич выкормила двоих дочек грудью с имплантами. Звезда не скрывала, что у нее искусственный бюст. Но не все фанаты знают, почему девушка 8 лет назад решилась на имплантацию. Оказалось, что в школе Хилькевич сильно комплексовала по поводу отсутствия груди и однажды надела белье с пуш-ап эффектом. Мальчишки в классе ее разоблачили и подняли на смех. Так появился комплекс.

«Если бы тот мой одноклассник повел себя по-другому, эта тема так меня бы не задела», — поразмышляла Хилькевич в Instagram.

Решиться на увеличение груди звезда решила после развода с первым мужем. Она захотела начать жизнь с чистого листа и нового бюста, поэтому сделала операцию.

«И вот уже больше 8 лет я ни капли не жалею. Хотя нет, вру. Немного жалею! Долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно», — нашла один минус для себя актриса.

К слову, во втором браке звезда родила двоих детей. Как подчеркивает Хилькевич, ей было важно, чтобы импланты не стали противопоказанием к грудному вскармливанию. Порталу Teleprogramma.pro этот вопрос пояснил Владимир Плахотин, пластический хирург.

«Импланты безопасны во время грудного вскармливания. Они устанавливаются под грудную мышцу и не взаимодействуют с молочными протоками. Однако с некоторыми проблемами кормления грудью можно столкнуться как имея в груди импланты, так и без них. Одна из таких серьезных проблем – это лактостаз: ограничение потока молока из какого-то определенного участка молочной железы. Чтобы грудное вскармливание прошло успешно, обращайтесь к специалистам заранее, не тяните до последнего. Это поможет избежать ошибок, проблем со здоровьем и потери молока, которая чаще всего связана именно с неправильным кормлением» — отметил врач.

Справка Teleprogramma.pro

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил 2-й Мед (РНИМУ им. Н.И.Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220, которая длительное время входила в структуру, так называемого, «Четвертого управления». Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.