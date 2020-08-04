«Очень красиво с длинными волосами»: Высоцкая показала свое студенческое фото из 90-х

Телеведущая и жена режиссера Андрея Кончаловского рассказала, что снимок сделан на третьем курсе актерского факультета.

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая активно ведет не только телепередачи и YouTube-канал, но и Instagram, где делится снимками и видео. В свежей публикации звезда разместила архивное черно-белое фото, на котором ей 20 лет – она является студенткой третьего курса Белорусской государственной академии искусств.

«Перебирая фотографии, обещаю себе самые любимые из телефона напечатать на бумаге, чтобы не затерялись в бесконечных мегабайтах памяти…» — подписала снимок актриса.

Многие из подписчиков, глядя на 20-летнюю любимицу, признались – она очаровательна в любом возрасте. Тогда у нее были длинные волосы, и фанаты поспешили заметить:

«Очень красивое фото, вам очень красиво с длинными волосами. Очень женственно», «Юля, Вы не меняетесь! Красавица всегда!», «Какая вы прелесть», «Слов нет», «Классное фото!!! Шикарные волосы!!!» — написали фолловеры.

А недавно мы писали о том, как Высоцкая показывала свою коллекцию сумочек и демонстрировала уникальный экземпляр, которому более ста лет.