«Понял, что простыл»: звезда «Универа» Ярушин о состоянии после вечеринки у Клавы Коки

У Риты Дакоты, присутствующей на празднике, нашли коронавирус, а актер «Универа» слег с тонзиллитом.

В звездном полку переболевших коронавирусом прибыло. На этот раз Рита Дакота подтвердила, что у нее CoViD-19. Где именно могла заразиться артистка, не узнать, но не исключено, что, будучи больной, она успела заразить других. Певица побывала на дне рождении у Клавы Коки, где присутствовали блогер Саши Спилберг, многие представители лейбла Black Star, актер Станислав Ярушин.

Сама Дакота находится в изоляции, а вот Ярушин признался, что успел после дня рождения побывать в другом городе.

«Я ездил по делам после визита к Клаве. Приехал, понял, что простыл. Но у меня тонзиллит. На всякий случай я сдал анализы на коронавирус, у меня все чисто. Анализы получены вчера, никаких прецедентов, все чисто», — сказал актер порталу Teleprogramma.pro.

Учитывая, что «корона» не подтвердилась, актер не стал отказывать себе в прогулках и развлечениях. Тем более совсем скоро выходные у него завершатся, и начнутся съемки нового сезона «Универа».

Кстати, съемки популярного ситкома «Универ. 10 лет спустя» держали в тайне два года.

«Теперь это будет очень крутое кино (я читал сценарий). Любимые герои вернуться и они будут совсем другие…» — написал Ярушин в Instagram.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, на площадке будут соблюдаться меры предосторожности.