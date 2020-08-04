«Я разочарована в институтах брака»: Мария Куликова высказалась о замужестве

Актриса призналась, что никогда не была в официальном браке и не хочет в него вступать в будущем.

Мария Куликова призналась, что официально не была замужем. А все потому, что с неприязнью относится к различным документам. Актриса рассказала, что не любит всякую бумажную волокиту: заполнять бланки, ставить подписи. Еще большее отвращение к этому появилось после рождения сына, когда необходимо было получать документы.

«Я разочарована в институтах брака, печатях, справках… Я от этих мероприятий стараюсь максимально уходить. Если я получаю паспорт, стараюсь максимально сразу на 10 лет получить, чтобы позже к этому не возвращаться», — рассказала Куликова «7 дням.ru».

Поклонники актрисы всегда считали, что она была в официальном браке с Денисом Матросовым. Пара была вместе на протяжении 12 лет, с 2003 года. После этого Куликовой приписывали роман также с коллегой по цеху Максимом Авериным, позже — с Виталием Кудрявцевым.

Совсем недавно Марию утвердили на новую роль. Подробностей она не раскрыла, но о пробах на самоизоляции рассказала. По ее словам, это было настоящее испытание. Выдавать эмоции, сидя на стуле в течение нескольких часов, было крайне тяжело.

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На протяжении многих лет Куликова играет одну из главных ролей в сериале «Склифосовский». Съемки 8 сезона стартовали в ноябре 2019 года, прерывались на время карантина, но уже подходят к концу.