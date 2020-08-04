«Мамины ноги»: бабушка запечатлела подросшую дочку Тимати на отдыхе в пляжном платье

Тимати уже больше пяти лет живет с Анастасией Решетовой. В октябре прошлого года у пары родился сын Ратмир. По словам девушки, ребенок был запланированным. Она вскоре привыкла к новым обязанностям. Весь карантин модели помогал растить ребенка ее возлюбленный, который уже имел такой опыт. У него от прошлых отношений с Аленой Шишковой есть дочка Алиса, которой недавно исполнилось шесть лет.

Девочка уже знакома с братом и любит играть с ним, когда приходит в гости. А вот Шишкову в гости не зовут, хоть Решетова и обещала исправить эту оплошность. При первой возможности Тимати отправился в отпуск. Примечательно, что в этом году он отдыхает с возлюбленной раздельно. Анастасия с сыном гостит у отца рэпера в Сан-Тропе, а сам артист вместе с мамой Симоной Юнусовой и дочкой отправился на Миконос.

Тимати обожает кататься на доске для серфинга. Все эти годы он обучал этому виду спорта свою наследницу и наконец-то она смогла покорить волну. Отец гордится девочкой. Постоянно сопровождает малышку ее бабушка. Она занимается с ней чтением и следит, чтобы Алиса каждый день делала растяжку, так как кроха занимается балетом. Накануне Симона запечатлела внучку на лежаке. Девочка предстала в пляжном платье с провокационным принтом и сандалях.

«Фото называется — „мамины ноги“», — написала мама Тимати, одарив комплиментом и бывшую невестку.

Одни поклонники согласились с тем, что девочка растет копией матери, а другие раскритиковали наряд ребенка, который они сочли неподходящим. Некоторые также отметили, что у Алисы уставший вид. Они уверены, что она скучает по маме. «Подпись называется: „Как я люблю Алену“»,«У девочки замученный вид…, точно ее Мамы нет с ней….смотрите ,как Мама нужна! Не только баба и Папа!», «А платье словно папа выбирал, на вырост», «Такая Алиса взрослая стала! Когда она успела вырасти», — прокомментировали пост подписчики.