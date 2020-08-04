Римские каникулы: Нетребко посетила музеи Ватикана

Звезда мировой оперы Анна Нетребко продолжает гастролировать по Европе. Несколько недель назад артистка из отпуска в Бодруме прилетела в Италию, где начала давать концерты вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Неаполь, Венеция, Верона – эти города уже остались позади. Теперь певица прибыла в Рим.

В столице Италии у Нетребко тоже запланированы концерты. Но знаменитость умело сочетает работу с отдыхом и первым делом отправилась в Ватикан. Она поделилась впечатлениями от музея, в котором нашла работы знаменитого живописца Рафаэля Санти – «Станцы».

Артистка щедро делится с подписчиками фото и видео, и этот раз не стал исключением. Нетребко призналась, что Музей Ватикана непривычно посещать в пандемию – он практически пуст, туристов и в самом городе очень мало. Что необычно, и в то же время удобно.

А вот «Сикстинскую капеллу», увы, снимать было нельзя, поэтому Нетребко на словах объяснила свой восторг: «Она, конечно впечатлила, — написала звезда. И призналась: «Я почему-то сразу узнала, какие фрески написаны Боттичелли, а какие учеником Рафаэля».