«Мои собственные»: Юлия Ковальчук похвасталась урожаем

Юлия Ковальчук показала подписчикам урожай. Огурцы и помидоры певица выращивает на собственном участке. Растущие на грядках овощи настолько вдохновили артистку, что она даже задумалась о новом бизнесе.

«Вы вообще видите мои огурцы и помидоры? Так…Чувствую, мой новый бизнес будет связан с садоводством», — сказала Ковальчук в коротком видео.

Между тем певица не только выращивает полезные продукты, но и успевает наслаждаться отдыхом в своем доме. Вкусный завтрак, бассейн, чтение книг и общение с подписчиками в инстаграме. Именно у них певица спросила, какие цвета купальников предпочитают девочки. На свежем снимке она предстала в купальнике синего цвета.

На днях Юлия Ковальчук рассказала подписчикам, как приготовить вкусную курочку. Несмотря на самый простой рецепт, результат был фантастический. Артистка отметила, что ей понадобилась только соль грубого помола и яблоки.