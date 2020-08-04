«Я умею огородничать как профи»: Пересильд вслед за Галкиным похвасталась урожаем

Август — время сбора урожая. Но у многих звезд, кстати, он поспел намного раньше. Первым похвастался собранными с собственной грядки овощами Максим Галкин. Следом за ним в огород отправились и Марина Юдашкина, и Юлия Ковальчук, и Лайма Вайкуле.

Не осталась в стороне и звезда сериала «Зулейха открывает глаза», 35-летняя Юлия Пересильд. Актриса призналась:

«Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи», — написала звезда.

При этом Пересильд опубликовала снимок, на котором держит в руках свой первый в этом году урожай — огурец и два кабачка.

«Сама посадила, сама прополола (с детьми), сама собрала», — сообщила актриса.

Оказалось, что огородничать Пересильд умеет благодаря бабушке. Именно она научила будущую звезду всему: доить коров, полоть огород, сажать помидоры и картошку и собирать ягоды и грибы в лесу.