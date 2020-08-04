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«И это Кесем султан? Неузнаваемая»: Берен Саат в купальнике на одно плечо блеснула эффектной фигурой

Актриса из турецкого сериала похвасталась изящными формами и красивой линией декольте.

«И это Кесем султан? Неузнаваемая»: Берен Саат в купальнике на одно плечо блеснула эффектной фигурой
Берен Саат (Фото: кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесем")

36-летняя Берен Саат сыграла роль Кесем султан в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Девушка сменила на съемочной площадке гречанку Анастасию Тсилимпиу. Продюсеры исторического проекта пришли к такому решению в том числе и из-за критики поклонников. Фанаты ленты требовали подобрать на главную женскую роль в сериале другую актрису. С первых же серий Саат снискала любовь и признание верных почитателей. Девушку хвалили за непревзойденную игру, миловидную внешность и манеры, подобающие особам именитых династий. Фанаты сошлись во мнении, что в случае с Берен продюсеры не позволили себе допустить ошибку.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат
Актриса сыграла роль любимой наложницы султана Ахмеда (Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»)

На личной страничке в Instagram Саат поделилась с подписчиками свежим пляжным селфи. Перед объективом фотокамеры актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» предстала в ярком купальнике на одно плечо, восхитив поклонников стройной фигурой и красивой линией декольте.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат
Берен Саат в купальнике свела с ума поклонников идеальной фигурой и красивой линией декольте (Фото: Instagram.com/berenn_saat)

«Берен мне нравилась куда больше, чем предыдущая актриса на роль наложницы султана Ахмеда. Она такая естественная. И вообще очень красивая», «Глаз не отвести!! Восхитительная», «И это Кесем султан?! Неузнаваемая», «Стройная, словно тростинка», «Вот вам и наша валиде султан», «Хочется увидеть новые сериалы с вашим участием», «Чувственная, очки супер!! Такая шутливая нотка», «Выглядит очень молодо! Так держать!!», «Прекрасная султанша, вы нас покорили», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

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