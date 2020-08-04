«И это Кесем султан? Неузнаваемая»: Берен Саат в купальнике на одно плечо блеснула эффектной фигурой

36-летняя Берен Саат сыграла роль Кесем султан в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Девушка сменила на съемочной площадке гречанку Анастасию Тсилимпиу. Продюсеры исторического проекта пришли к такому решению в том числе и из-за критики поклонников. Фанаты ленты требовали подобрать на главную женскую роль в сериале другую актрису. С первых же серий Саат снискала любовь и признание верных почитателей. Девушку хвалили за непревзойденную игру, миловидную внешность и манеры, подобающие особам именитых династий. Фанаты сошлись во мнении, что в случае с Берен продюсеры не позволили себе допустить ошибку.

На личной страничке в Instagram Саат поделилась с подписчиками свежим пляжным селфи. Перед объективом фотокамеры актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» предстала в ярком купальнике на одно плечо, восхитив поклонников стройной фигурой и красивой линией декольте.