«Возвращение к образу Снежной королевы из проститутки будет непростым»: Гордон о клипе Лободы

Как отметила правозащитница, смущенное хихиканье над пошлостью Гудкова и здоровый хохот над качественной шуткой — очень разные вещи.

Правозащитница Екатерина Гордон нелестно отозвалась о новом клипе певицы Светланы Лободы, в котором снялись многие знаменитости. Как заметила юрист, попытки наполнить провальное видео смыслами оказались смешны.

«Это, оказывается, про дискриминацию? Дискриминацию вкуса в таком случае. Возвращение к образу Снежной королевы из образа проститутки будет непростым. А просмотров было много и у клипа Тимати с Гуфом про Москву, все в едином порыве заключили, что это откровенная какашка, а дальше просто радовались в пересылке провалу». Екатерина Гордон

Как отметила Гордон, сегодня важно не поддаваться на глупые тенденции. По ее мнению, смущенное хихиканье над пошлостью Гудкова и здоровый хохот над качественной шуткой — очень разные вещи.

Напомним, что клип Лободы собрал на YouTube 279 тысяч дизлайков при 121 тысяче лайков и 5,2 миллиона просмотров (по состоянию на 3 августа). В съемках клипа приняли участие светская львица Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, комик Екатерина Варнава и другие знаменитости.