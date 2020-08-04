«Онеметь можно»: Настя Каменских запечатлелась в мокром купальнике без пуш-ап

Певица отдыхает в Турции уже несколько дней.

Настя Каменских вслед за Анной Нетребко выбрала в этом году для отдыха Турцию. И если оперная дива предпочла Бодрум, жена Потапа остановилась в отеле Кемера.

Естественно, что звезда сразу же отметилась в социальных сетях целой серией фотокадров в купальниках, удивляя все новыми и новыми ракурсами от мини-бикини до закрытых моделей, но с обнаженной «ложбинкой греха».

На сей раз артистка решила сделать акцент на своей фирменной груди, запечатлевшись в мокром черном бикини без пуш-ап.

«Love here! Love there! Love everywhere! Любовь лежит в основе всего! Любовь к близким и родным людям, к вам, мои дорогие, к себе, людям и всему, что окружает и происходит в жизни и к самой жизни — это самый большой дар! Именно любовь дарит настоящее счастье!» — написала она под фото.

Влажные волосы, эффектная зона декольте и многозначительный взгляд сыграли свою роль. Пост звезды просто взорвался от комментариев подписчиков.