«Героиня чеховских произведений»: поклонники оценили образ молодой Аллы Пугачевой

На раритетной архивной фотографии звезде не больше тридцати лет.

На фанатской страничке в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилась редкая фотография звезды, которая была сделана примерно сорок лет назад. На снимке можно увидеть яркую исполнительницу в молодости. Примадонна поистине восхитительна. Ниже под снимком приведена одна из ярких цитат звезды.

«Мы не знаем, что нас ждет, но если наши желания совпадают с предначертанным – это счастье…» Алла Пугачева

В комментариях пользователи выразили свои восхищение Примадонной. «Алла на этой фотографии словно героиня чеховских произведений», «Как же я люблю певицу и эту необыкновенную женщину», «Впервые видим эту фотографию. Алла на ней просто бесподобна».

Отметим, что в последнее время в прессе появилось огромное количество слухов, где говорится о расставании Аллы Пугачевой с пятым мужем юмористом Максимом Галкиным. Сами звезды пока официально никак не комментировали эту информацию. В то же время Галкин регулярно выкладывает фото с детьми, намекая, что у них с женой все прекрасно в отношениях.