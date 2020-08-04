Ирина Горбачева могла увести из семьи экс-солиста Quest Pistols Антона Савлепова

Актриса Ирина Горбачева в Instagram разместила серию фотографий из столицы Украины — Киева, где она проводит отпуск. На одной из них внимательные пользователи разглядели, что звезда картины «Аритмия» запечатлена вместе с бывшим солистом коллектива Quest Pistols Антоном Савлеповым. Это известный на Украине танцовщик, музыкант и шоумен.

Слухи о романе актрисы и музыканта ходили уже очень давно. Сейчас же они наконец-то подтвердились. Судя по всему, актрисе надоело скрывать своего нового мужчину.

Пикантность ситуации придает тот факт, что Савлепов буквально несколько месяцев назад развелся. Его женой была директор группы «Агонь». Девушку зовут Юлия. Некоторые пользователи уверены, что Горбачева увела мужчину из семьи.

Напомним, что ранее российская актриса была замужем за своим коллегой Григорием Калининым. Их свадьба состоялась в 2015 году. Спустя три года пара рассталась. Горбачева отмечала, что муж ей постоянно изменял, что и привело к разводу.