«Рожки что надо»: Бузова с самой модной прической сезона позировала в топе трендового цвета цикламена

Поющая ведущая телестройки «Дом-2» на ТНТ, 34-летняя Ольга Бузова, всегда старается выбирать самые актуальные тренды и внедрять их в свой стиль. Например, звезда в этом сезоне одной из первых показала летнюю прическу «ушки Микки Мауса», которую парикмахер-стилист Марина Корабель назвала самой модной в настоящее время. Кстати, вслед за Бузовой с такой же укладкой были замечены оперная звезда Анна Нетребко и блогер Анастасия Ивлеева.

На этот раз исполнительница хита «Мало половин» выбрала другой вариант прически. Она позировала с «ушками», которые оказались достаточно туго и безупречно заплетены — девушка отказалась от легкой небрежности и локонов у лица. Волосок к волоску — и образ получился совсем другим. Но и он произвел впечатление на фанатов Бузовой.

«Красивая», «Вам невероятно идет такая прическа», «Мышка какая крутая», «Рожки то что надо», «Клевая», «Максимум 17 лет», «Очень классный образ. Вам идет», «Милашка», «Я тоже такой топ взяла. Огонь», — пишут люди.

Кстати, топ модного оттенка цикламена, в который облачилась Бузова, выгодно подчеркнул ее декольте и оттенил загар. В подобного цвета нарядах уже отметились известные модницы шоу-бизнеса — модель Алена Краснова и дочка Анастасии Заворотнюк, Анна.