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«Рожки что надо»: Бузова с самой модной прической сезона позировала в топе трендового цвета цикламена

Певица показала, что актуальную укладку можно выполнить по-другому.

«Рожки что надо»: Бузова с самой модной прической сезона позировала в топе трендового цвета цикламена
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющая ведущая телестройки «Дом-2» на ТНТ, 34-летняя Ольга Бузова, всегда старается выбирать самые актуальные тренды и внедрять их в свой стиль. Например, звезда в этом сезоне одной из первых показала летнюю прическу «ушки Микки Мауса», которую парикмахер-стилист Марина Корабель назвала самой модной в настоящее время. Кстати, вслед за Бузовой с такой же укладкой были замечены оперная звезда Анна Нетребко и блогер Анастасия Ивлеева.

На этот раз исполнительница хита «Мало половин» выбрала другой вариант прически. Она позировала с «ушками», которые оказались достаточно туго и безупречно заплетены — девушка отказалась от легкой небрежности и локонов у лица. Волосок к волоску — и образ получился совсем другим. Но и он произвел впечатление на фанатов Бузовой.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Красивая», «Вам невероятно идет такая прическа», «Мышка какая крутая», «Рожки то что надо», «Клевая», «Максимум 17 лет», «Очень классный образ. Вам идет», «Милашка», «Я тоже такой топ взяла. Огонь», — пишут люди.

Кстати, топ модного оттенка цикламена, в который облачилась Бузова, выгодно подчеркнул ее декольте и оттенил загар. В подобного цвета нарядах уже отметились известные модницы шоу-бизнеса — модель Алена Краснова и дочка Анастасии Заворотнюк, Анна.

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