Фотограф Пугачевой запечатлел Анжелику Варум в модных джинсах и золотистом топе без лифчика

Фотография была сделана в далеком 1996 году в Сочи.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной раритетный кадр. На фотографии, которая была сделана в 1996 году, можно увидеть певицу Анжелику Варум. Звезда расположилась в гримерке после концерта. На ней модные джинсы и золотистый топ, под которым нет лифчика.

«Сочи. 1996 год. Анжелика Варум за кулисами «Фестивального». Это фото снято жарким летом после концерта певицы». Роман Родин

В комментариях пользователи обратили внимание, что Варум без лифчика. «Крутяк. Анжелика без лифчика». На это Родин отметил, что «он точно без лифчика», а вот есть ли бюстгальтер на Варум, он не приглядывался.

Напомним, что Анжелика Варум уже много лет замужем за музыкантом Леонидом Агутиным. Их роман начался в 1997 году. Свадьбу звезды сыграли в 2000 году в итальянской Венеции. Причем за полтора года до этого на свет появилась их дочь Елизавета. Девушка, как и ее родители, увлекается музыкой.