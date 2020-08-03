Обошлось без слез: двухлетний внук Стриженовой упал на плитке, но не заплакал

52-летняя Екатерина Стриженова не скрывает: все «карантинные» каникулы, которые она провела дома, отлучаясь только на съемки в Останкино, она скучала по маленькому внуку. Вместе со своими родителями Петя Петрович (Так мальчика называют домашние. — Прим. ред.) живет в Штатах. Поэтому ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале приходилось общаться со старшей дочерью Анастасией и ее сынишкой исключительно по видеосвязи. Стриженова не смогла навестить внука до того, как был введен режим самоизоляции. Да и сейчас у Екатерины нет возможности слетать в Америку к наследнице и ее семье.

При этом в своем микроблоге Стриженова то и дело публикует свежие видеоролики с внуком. Этими кадрами с именитой мамой делится их с Александром старшая дочка. Анастасия запечатлела, как Петя Петрович не удержавшись на ногах упал на плитке. При этом малыш не стал плакать. Он отряхнул коленки и побежал дальше. Екатерина дала понять, что гордится внуком. Ведь вся эта история обошлась без лишних слез и с позитивной ноткой.

«Мальчики не плачут! Любимый внук», — отметила Стриженова.

В одном из своих интервью возлюбленная кинорежиссера и сценариста уточнила, что из всех членов семьи Петя Петрович привязан именно к дедушке. Между ними, как говорит телеведущая, установилась прочная связь. Малыш делится с мужем Екатерины своими секретами. А сам Стриженов придумывает для внука интересные игры.