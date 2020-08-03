Эмодзи приведения: стало известно, как принц Гарри покорял сердце Меган Маркл

Через неделю выйдет в свет биографическая книга принца Гарри и Меган Маркл «В поиске свободы». В Букингемском дворце с опасной ждут этот момент. Как утверждали британские таблоиды, герцогиня Сассекская вполне может «оторваться» на многих членах королевской семьи.

Некоторые сведения из новой биографии супругов все же просочились в прессу. Как сообщает Marie Claire, принц Гарри выбирал нестандартные способы выражения эмоций в переписке. Вместо смайликов, изображающих улыбки, он использовал эмодзи приведений. Собственно, в том числе этим и покорил Меган.

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Не так давно актриса попала в очередной скандал. Она проиграла судебное разбирательство и теперь должна будет оплатить расходы в размере 67 тысяч фунтов стерлингов (почти 6 миллионов рублей). Судебное разбирательство началось еще в апреле этого года, но не помогли Меган даже именитые защитники. У Маркл не получилось доказать, что в СМИ прошла клевета. Также она не стала выносить на суд общественности фамилии пяти подруг, благодаря которым тайная переписка стала явной.