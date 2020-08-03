Моменты счастья: Эмин вывел годовалую дочку на прогулку в джинсах скинни и куртке из денима

Артист поделился трогательными кадрами с наследницей. Он забрал ребенка к себе домой пока его экс-возлюбленная отдыхает на море.

Эмин Агаларов во время карантина объявил о том, что расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Причины такого решения артист называть не стал. Однако ему удалось сохранить дружеские отношения с девушкой, хоть теперь она и живет в другом доме, который ей купил супруг. Их общая дочка Афина осталась жить с мамой, но певец часто навещает кроху. Он также с радостью проводит время с сыновьями и приемной дочкой, которыми обзавелся в первом браке.

На днях Алена уехала на море. Она скрывает место дислокации, на фото, которыми девушка поделилась в соцсети, она загорает на яхте в купальнике с сыном от прошлых отношений. По всей видимости, дочку Гаврилова оставила в Москве. За крохой приглядывает Эмин, который накануне вывел малышку на прогулку. Девочка была облачена в джинсы скинни и бело-розовую куртку из денима. Вязаная шапочка завершала образ.

Агаларов носит дочку на руках, показывая пруд в гольф-клубе. А затем он позволил малышке покататься на игрушечном автомобиле.

«Под солнцем», — написал певец.

Поклонники восхитились заботливым отцом и его дочкой, которая растет модницей. «А ты классный отец!!!», «Такие солнечные», «Просто идеальный папа», «Принцесса Афиночка», «Малышка уже большая», «Какие вы невероятные милые», «Сладкая кроха», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что лицо девочки родители прячут, но Эмин признавался, что малышка унаследовала его брови.