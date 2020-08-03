«Я и мои ангелы»: Сосо Павлиашвили поделился снимками подросших красавиц-дочек и жены

Как отметил исполнитель, для него самое важное, чтобы бог хранил его любимых.

Певец Сосо Павлиашвили в Instagram поделился фотографиями, на которых можно увидеть его самых любимых людей. На кадрах запечатлены его супруга Ирина Патлах и две дочери – Елизавета и Сандра. Надо отметить, что девушки заметно подросли за последнее время. Они — настоящие красотки.

«Я и мои ангелы. Лиза, Ира и Сандра. Боже, храни наших любимых».

Сосо Павлиашвили

Напомним, что старшей дочери исполнителя, Елизавете, сейчас 15 лет, младшей Сандре – двенадцать. С Ириной Патлах он вместе с 1997 года. Кстати, пара так и не сыграла свадьбу. При этом известно, что они венчаны. Павлиашвили отмечал, что делал предложение руки и сердца любимой женщине, но до ЗАГСа они так и не дошли.

Добавим, что у музыканта есть еще сын Леван от первого брака. Ему в этом году исполнится 33 года. О молодом человеке известно, что он в свое время учился в Суворовском училище. Позже окончил Военно-технический университет.