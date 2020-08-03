Фотограф Пугачевой поделился снимком молодого Пьера Ришара в его «доме-корабле»

Как отметил Роман Родин, он стал в свое время первым русским, который оказался в апартаментах великого француза.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился раритетным кадром с французским актером Пьером Ришаром. Снимок был сделан в восьмидесятых годах прошлого века. Ему примерно сорок лет. На фотографии Ришар еще достаточно молод.

«Начну неделю с французской темы! На снимке Пьер Ришар и немного я. Это дом-корабль великого актера! Далекие 80-е годы. Париж! Мое первое посещение Ришара в советское время! Правда, раритетнейший снимок! Уникальный, сделанный моим приятелем! Еще бы! Мы были первыми русскими, ступившими на порог дома знаменитого француза! Потом были и другие встречи».

Роман Родин

Отметим, что Роман Родин дружит со многими звездами шоу-бизнеса, а также известными актерами. На своей страничке он регулярно выкладывает снимки со знаменитостями.

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Добавим, что Пьер Ришар — один из самых известный французских актеров. Сейчас ему уже 85 лет. Впрочем, он все равно порой появляется в картинах. Последний фильм с его участием, к примеру, вышел два года назад.