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Ирина Безрукова вспомнила, как Жигунов чудом не погиб на съемках «Ричарда Львиное Сердце»

По словам актрисы, картина могла по нелепой случайности лишиться одного из главных героев.

Ирина Безрукова вспомнила, как Жигунов чудом не погиб на съемках «Ричарда Львиное Сердце»
Безрукова рассказала, как едва не погиб Жигунов/http://globallookpress.com/

Актриса Ирина Безрукова в Instagram рассказала, как на съемках фильма «Ричард Львиное Сердце» едва не погиб известный актер Сергей Жигунов. Как отметила звезда, ее коллега в один из съемочных дней «гарцевал на лошади и что-то выписывал в воздухе кинжалом».

В какой-то момент острый клинок вылетел из рук Жигунова и перерезал световой кабель. Актер побежал доставать кинжал и в этот момент раздался крик световика: «Не смей трогать!»

«К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете какое напряжение было в том кабеле? В общем, пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покореженные остатки этого кинжала. Ну бывает и такое. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека».

Ирина Безрукова

Фильм «Ричард Львиное Сердце» вышел на экраны в 1992 году. Он снят по мотивам романа английского писателя Вальтера Скотта. Режиссером ленты выступил Евгений Герасимов. Жигунову выпала роль шотландского рыцаря Кеннета. Безрукова сыграла родственницу Ричарда — принцессу Эдит.

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