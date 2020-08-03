Ирина Безрукова вспомнила, как Жигунов чудом не погиб на съемках «Ричарда Львиное Сердце»

По словам актрисы, картина могла по нелепой случайности лишиться одного из главных героев.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram рассказала, как на съемках фильма «Ричард Львиное Сердце» едва не погиб известный актер Сергей Жигунов. Как отметила звезда, ее коллега в один из съемочных дней «гарцевал на лошади и что-то выписывал в воздухе кинжалом».

В какой-то момент острый клинок вылетел из рук Жигунова и перерезал световой кабель. Актер побежал доставать кинжал и в этот момент раздался крик световика: «Не смей трогать!»

«К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете какое напряжение было в том кабеле? В общем, пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покореженные остатки этого кинжала. Ну бывает и такое. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека». Ирина Безрукова

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Фильм «Ричард Львиное Сердце» вышел на экраны в 1992 году. Он снят по мотивам романа английского писателя Вальтера Скотта. Режиссером ленты выступил Евгений Герасимов. Жигунову выпала роль шотландского рыцаря Кеннета. Безрукова сыграла родственницу Ричарда — принцессу Эдит.