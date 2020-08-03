«Сногсшибательные ноги»: пользователи Сети оценили новое фото Ивана Урганта

Вечер выходного дня Иван Ургант посвятил велотренировке. Для занятий была выбрана соответствующая форма и обувь. Но и здесь Ургант не обошелся без шутки и сделал эффектный кадр. Фанаты шоумена оценили снимок и позавидовали его длинным ногам.

«Сногсшибательные ноги! Ваши ноги просто преступление!» — комментировали публикацию подписчики.

Недавно 42-летний телеведущий поделился с подписчиками фотографиями из отпуска. Отдыхал Ургант с семьей в Новгородской области. Обычно в это время он уезжал в Америку, но в этом году планам не суждено было сбыться из-за карантина.