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«Сногсшибательные ноги»: пользователи Сети оценили новое фото Ивана Урганта

Телеведущий тренируется на велосипеде и радует поклонников необычными снимками.

«Сногсшибательные ноги»: пользователи Сети оценили новое фото Ивана Урганта
Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Вечер выходного дня Иван Ургант посвятил велотренировке. Для занятий была выбрана соответствующая форма и обувь. Но и здесь Ургант не обошелся без шутки и сделал эффектный кадр. Фанаты шоумена оценили снимок и позавидовали его длинным ногам.

«Сногсшибательные ноги! Ваши ноги просто преступление!» — комментировали публикацию подписчики.

Недавно 42-летний телеведущий поделился с подписчиками фотографиями из отпуска. Отдыхал Ургант с семьей в Новгородской области. Обычно в это время он уезжал в Америку, но в этом году планам не суждено было сбыться из-за карантина.

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