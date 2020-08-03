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Старость бывает и в радость: Шон Пенн женился на молодой актрисе

Разница в возрасте актеров — 31 год.

Старость бывает и в радость: Шон Пенн женился на молодой актрисе
Шон Пенн и Лейла Джордж. Фото: instagram.com/leilageorge

Шон Пенн женился в третий раз. Избранницей 59-летнего голливудского актера стала коллега по цеху Лейла Джордж. Она моложе Пенна на 31 год. Накануне пара тайно сыграла свадьбу.

«Я безумно влюблен в эту необыкновенную австралийскую женщину!» — признался на прошлой неделе NEWS.com.au Пенн.

Шон старше отца Лейлы, тоже актера Винсента Д’Онофрио, на два года. В отношения пара вступила еще в 2016 году, после совместной работы над проектом Пенна. Впервые он женился в 1985 году на Мадонне. Второй супругой была актриса Робин Райт. Каждый из этих браков продержался четыре года. После у Шона были отношения с Шарлиз Терон. Для 28-летней Лейлы Джордж этот брак стал первым.

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